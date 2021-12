Bei Blackout-Vorsorge besser auf Profis vertrauen

Wer billig kauft, kauft im Endeffekt teuer – das gilt besonders im Notfall. Wer also bei der Blackout-Vorsorge auf den günstigen Pfusch vertraut, könnte im Ernstfall schlecht aussteigen, erklären die Experten. Wem also bei diesem wichtigen Thema vertrauen? Vor allem konzessionierte Elektrofirma bieten in Absprache mit der EVN ordentliche Lösungen für die sichere Stromversorgung in Notfällen an. Zahlreiche Unternehmen aus dem ganzen Land können dabei schon Erfolge vorweisen. „Mittlerweile haben wir bereits zehn Anlagen errichtet. Die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen“, erklärt beispielsweise Firmenchef Gerhard Heinrich aus Spital im Bezirk Tulln.