Nach Blackout-Alarm: „Vorsorgeplan hat gegriffen“

Technischer Defekt in einem Umspannwerk

Gott sei Dank war der Spuk nach wenigen Minuten schon wieder vorbei - zumindest für die meisten. Für 1000 Haushalte dauerte der Stromausfall bis in den Vormittag hinein an. Schuld am Blackout war laut Auskunft von Branddirektor Helmut Hager von der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein technischer Defekt in einer 110-kV-Anlage im Umspannwerk Pastorstraße.