Putins Muskeln

Wladimir Putin liebt es, sich als muskulöser Macho zu präsentieren. Mit nacktem Oberkörper hoch zu Ross in der Taiga, beim Fischen oder Paddeln, auf Tigersafari in Sibirien, beim Judo oder Eishockey - der Kremlchef ist stets darauf bedacht, besonders sportlich und fit zu wirken. In gewisser Weise kultiviert er den Mythos der Unbesiegbarkeit.