Verbrennungsopfer liegt in Zimmer ohne Spiegel

Falls jener Linzer, der in der Voest ins 450 Grad heiße Zinkbad gefallen ist, überlebt und wieder aufwacht, wird er dies in einem Spitalszimmer ohne Spiegel tun. Denn diese sind an der Schwerverbranntenabteilung des Wiener AKH tabu. Hier stellt man sich darauf ein, dass der Linzer noch viele Wochen hier bleiben muss.