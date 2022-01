Linzer Verbrennungsopfer ringt weiter mit dem Tod

Mangel oder fataler Unfall?

Er dürfte schlicht übersehen haben, dass auf der Abdeckung, auf der er arbeitete, kein Boden mehr vorhanden war. Ob die Absicherung mangelhaft war oder einfach ein fataler Unfall passiert ist, muss jetzt geklärt werden. Seitens der Voest will man „den offiziellen Untersuchungen in keiner Art vorgreifen“, hieß es am Sonntag auf „Krone“-Anfrage aus dem Linzer Konzern.