Dramatischer Nachteinsatz für verletzten Skifahrer

Der perfekten Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen verdankt ein am Sonntagabend in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) verunglückter Skifahrer sein Leben: Während Bergrettung und Notarzt den Belgier stabilisierten und vorübergehend sogar in einer Garage versorgen mussten, startete der Notarzthubschrauber RK-2 im weit entfernten Reutte. Er flog das Opfer in die Klinik.