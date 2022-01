Kärntner Reparaturbonus wird bis März verlängert

Fast 100 Anträge pro Woche

Durch den Bonus konnten in den vergangenen Monaten wertvolle Ressourcen geschont und gefährliche Abfälle vermieden werden, was zu einer effizienteren Energienutzung beiträgt. „Im Jahr 2021 wurden 4584 Reparaturbonus-Anträge gestellt, das sind fast 90 pro Woche“, so Schaar. Am häufigsten wurden Mobiltelefone repariert, darauf folgten Kaffeemaschinen und dann Waschmaschinen sowie Wäschetrockner.