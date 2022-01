Rauchgranate in Wohnung entzündet: Festnahme

Eine in einer Wohnung entzündete Rauchgranate hat die Wiener Polizei in der Nacht auf Sonntag zur Feier eines Pärchens mit Alkohol und Drogen in Mariahilf geführt. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war eine Streife gegen 2 Uhr in der Gumpendorfer Straße unterwegs. Die Beamten sahen, wie Rauch aus dem Dachgeschoß eines Mehrparteienhauses drang, und überprüften den Vorfall. Rauchschwaden gab es auch im Stiegenhaus, Anrainer waren bereits aus ihren Wohnungen gekommen.