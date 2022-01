Aichhorn gewinnt im Duell der Freunde

Sportlich will er 2022 ab der Freiluft-Saison im Frühjahr wieder durchstarten. Im Winter gäbe es kaum Turniere, die in der näheren Umgebung zu spielen wären. Immerhin ist Aichhorn mit seinem Jura-Studium auch gut beschäftigt. Ende Mai geht es für den 23-Jährigen dann in der Tennis-Bundesliga mit Anif weiter. Letztes Jahr schaffte man bekanntlich den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse.