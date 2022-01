Rabingerhof: Mehr als nur ein Wohnort für Senioren

„Es ist einfach wunderbar anzusehen, wie die Bewohner aufblühen“

Vom Einkaufen bis zu unterschiedlichen Ausflügen, Massagen und Musiktherapien – den Senioren wird ein vielseitiges Programm geboten. Für den besonderen Wohlfühlfaktor sorgen die vielen Tiere am Hof. „Während sich die eine gerne den Alpakas widmet, kümmert sich ein anderer um unsere Kühe oder die zahlreichen Hühner. Es ist einfach wunderbar anzusehen, wie die Bewohner aufblühen“, so die Hofchefin, die alternative Lebensräume in dieser Form gerne in Kärnten forcieren möchte: „Seitens der Politik stoßen wir dabei aber leider auf recht taube Ohren.“