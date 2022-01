Vor Zagreb-Slalom: Noel trainiert mit Hirscher

Das kann Clement Noel nicht auf sich sitzen lassen, als er beim vergangenen Slalom in Madonna di Campiglio am letzten Tor den so sicher scheinenden Sieg vergaben hatte. Damit ihm am morgigen Mittwoch in Zagreb nicht das selbe Maleur passiert, trainierte der 24-Jährige am Montag mit dem Skihelden der Nation Marcel Hirscher.