Irre! Finales Tor bringt dominanten Noël um Sieg

So gut hätte es zu Weihnachten gepasst, wenn er gewonnen hätte, der Franzose, der „Weihnachten“ (Noël) im Namen trägt - doch am Ende des Tages hat nicht Clément Noël beim Slalom-Klassiker von Madonna di Campiglio triumphiert! Aber nicht etwa, weil der weiterhin bei neun Weltcup-Siegen haltende Slalom-Artist zu langsam gewesen wäre - sondern weil er am allerletzten Tor des Rennens „vorbeistürzte“, mit einer Fabelzeit im Talon ...