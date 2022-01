Hirscher trainiert jetzt auch schon Slalom

Kein Comeback

So sehr derartige Bilder das Wasser im Mund der Ski-Fans zusammenlaufen lassen - Hoffnungen auf ein Comeback sind wohl nicht angebracht. Immer wieder hatte Marcel zuletzt beteuert, dass er keine Lust verspüre, sich den Weltcup-Stress noch einmal anzutun. „Nein, danke“, meinte er etwa am Jahresende via Servus TV. Aber vielleicht kommt er bei vermehrtem Training ja doch noch auf den Geschmack ...