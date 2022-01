„Atom-Angriff“ | Fauler Kompromiss

„Atom-Angriff“. In kaum einem Land weltweit ist die Ablehnung der Atomenergie so ausgeprägt wie in Österreich. Kein Wunder also, wenn die Silvester-Attacke der EU-Kommission, die dem Ausbau der so gefährlichen Kernenergie Tür und Tor öffnet, als „Atom-Angriff“ eingestuft wird. Denn in immer mehr Ländern wird die Kernkraft als Möglichkeit gesehen, die Klimaziele zu erreichen. In Österreich laufen nicht nur die Umwelt- und Klimaschützer dagegen Sturm, auch die grüne Klimaministerin, die mit Rückendeckung des türkis/schwarzen Bundeskanzlers eine Klage gegen die EU-Pläne ankündigt. Der geben Rechtsexperten allerdings keine allzu großen Chancen. Allein schon, weil das Verfahren lange dauere. So könnte Europa tatsächlich versuchen, die Welt vor der Klimagefahr zu retten, indem es auf die riskanteste aller Energiegewinnungsmöglichkeiten zurückgreift.