Längerer Atem im Pustertal

Nachdem Ty Loney die vorzeitige Entscheidung vergeben hatte, Hannoun für die Wölfe auf 2:2 stellte, kam’s, wie es kommen musste. Zum bereits vierten Mal im vierten Duell mussten die Eisbullen gegen Pustertal Überstunden leisten. Eine Verlängerung, in der die Eisbullen den längeren Atem hatten. Kapitän Tom Raffl schnalzte das Spielgerät nach unzureichender Parade des starken Sholls im Pustertal-Kasten in die Maschen. „Wir haben Charakter gezeigt und sind froh, dass wir gewonnen haben“, meinte Coach Matt McIlvane. Am Dienstag geht’s daheim gegen Laibach weiter. So steht’s zumindest am Spielplan.