30 Jahre nach dem Ende: Sowjetunion nur scheintot

„Das, was wir uns in 1000 Jahren erarbeitet haben, war zu einem bedeutenden Teil verloren“, meint er mit Blick auf das russische Imperium, aus dem nach der Oktoberrevolution von 1917 die Sowjetunion mit ihren 15 Republiken hervorging. Die US-Osteuropaspezialistin Victoria Nuland meinte kürzlich bei einer Senatsanhörung in Washington, es gebe die Befürchtung, dass Putin als Lebensvermächtnis versuchen könnte, die „Sowjetunion wiederzuerrichten“.