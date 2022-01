Lauterbach sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Auch in Deutschland ist die wesentlich ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus mittlerweile angekommen - Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag den dritten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert lag bei 220,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche, wobei das RKI an den Feiertagen von einer Untererfassung ausgeht.