Drosten: „Jetzt schreibt Omikron die Regeln“

Trotz allem blickt der Virologe positiv in die Zukunft. Omikron werde wahrscheinlich die bisher letzte Variante des Coronavirus in der Pandemie sein: „Ich gehe davon aus, dass Omikron die Sars-CoV-2-Variante sein wird, die uns in die endemische Phase begleiten wird“ - also in jene Phase also, in der das Virus ein normaler Begleiter des Menschen geworden ist.