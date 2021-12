Drosten sorgt mit Steak-Vergleich für Aufsehen

„Ist wie Lernen vs. Intelligenz“

„Immunreaktion vs. ,starkes Immunsystem‘ ist wie Lernen vs. Intelligenz“, erklärte Drosten weiter. Man könne schließlich auch ein Gedicht auswendig lernen, dadurch sei man aber nicht zwangsläufig auch intelligenter geworden. Man könne freilich eine Infektion überstehen, das Immunsystem werde dadurch jedoch nicht gestärkt.