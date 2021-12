Lobau-Besetzer und Stadt gehen aufeinander zu

Antwortbrief der Stadt durch Sima

Sima verfasste einen Antwortbrief, in dem sie versichert, dass es allen an einer Lösung gelegen sei, „und in vielen Bereichen liegen wir nicht so weit auseinander“. „Wir würden gerne unsere Beweggründe in einem persönlichen Gespräch abseits der Mikrofone und Kameras im vertraulichen Rahmen näher erläutern. Wie Sie wissen, versucht die Stadt ja schon seit einigen Monaten in Kontakt zu treten und auch in konkrete Gespräche zu kommen, bisher leider ohne Erfolg“, so Sima in dem der APA vorliegenden Schreiben.