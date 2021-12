Sternsinger besuchten Van der Bellen in Hofburg

Gekommen waren Mara, Bernhard, Johanna, Nico und Hannah aus der zweisprachigen Pfarre Neudorf bei Parndorf. So wurden sowohl die Segensprüche als auch das Sternsingerlied in Deutsch und Kroatisch vorgetragen. Die Spenden, die von der Dreikönigsaktion DKA der Jungschar in mehr als 500 Projekten eingesetzt werden, sollen dieses Mal schwerpunktmäßig indigenen Völker im brasilianischen Amazonas-Regenwald zugutekommen.