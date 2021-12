Sternsinger zum Auftakt bei Kardinal Schönborn

Spenden gehen heuer vor allem an indigene Völker

Die Spenden, die von der Dreikönigsaktion der Jungschar in mehr als 500 Projekten eingesetzt werden, sollen dieses Mal schwerpunktmäßig indigenen Völkern im brasilianischen Amazonas-Regenwald zugutekommen. „Es ist das größte Waldgebiet der Welt und durch die maßlose Ausbeutung extrem gefährdet“, betonte Kardinal Schönborn. „Die indigenen Völker sind besonders bedroht.“ Laut der Dreikönigsaktion hat sich die Armut und die Lage von Menschen in Not in Lateinamerika, Afrika und Asien durch die Pandemie drastisch verschlimmert.