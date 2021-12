Wärmster Jahreswechsel seit gut 80 Jahren in Wien

Extrem milder Jahreswechsel im Wiener Becken

Der zunehmende Wind treibt die Temperaturen in der Silvesternacht massiv in die Höhe: „Um Mitternacht liegen die Temperaturen im Wiener Becken oft zwischen zehn und 13 Grad“, so Spatzierer. Damit kündigt sich in der Landeshauptstadt der mildeste Jahreswechsel seit gut 80 Jahren ab: „Wenn man die Temperaturen um exakt 0 Uhr betrachtet, erlebten die Wiener den bislang mildesten Jahreswechsel mit rund neun Grad um 0 Uhr am 1. Jänner 1987“, analysiert der Experte. „Dieser Wert dürfte heuer überboten werden.“ Den kältesten Jahreswechsel in Wien gab es dagegen am 1. Jänner 1997 mit minus 9,4 Grad.