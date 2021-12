GECKO: Österreich vor „markantem Wendepunkt“

Neuinfektionen innerhalb von zwei Tagen verdoppelt

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) sind in Österreich 3251 Neuinfektionen verzeichnet worden. Zum besseren Vergleich: Am Vortag waren es noch 2416 neue Fälle, am Montag überhaupt „nur“ 1550. Am Mittwoch vor einer Woche wurden 2781 Neuinfektionen gemeldet. 17 Infizierte starben in den vergangenen 24 Stunden. Die Experten sind sich einig, dass der aktuelle Anstieg bereits auf die Omikron-Variante zurückzuführne ist.