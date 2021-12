„Normales Leben 2022 trotz Omikron hinbekommen“

In Wien ist Omikron schon die dominierende Variante des Coronavirus, es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis das in ganz Österreich der Fall ist. Um die Lage zu bewerten, tritt am Montag wieder das neue Beratungsgremium GECKO zusammen. Nikolas Popper, Simulationsforscher und Teil des Gremiums, geht davon aus, dass man mit Omikron einen „Paradigmenwechsel“ erleben werde: „Wir werden sehen, dass wahrscheinlich die Fallzahlen hoch bleiben, aber idealerweise auch die schweren Erkrankungen zurückgehen.“