Impfgegner werden zunehmend aggressiver

„Menschen sind überzeugt, dass Impfungen töten“

„Die Bewegung innerhalb der Szene an und für sich ist nicht gewalttätig. Doch die Menschen sind überzeugt, dass Impfungen töten. Sie leiden unter Angst, Panik und Wut und schüren Feindbilder wie Politik, Medien und sogar Spitäler“, so Schiesser. Tatsächlich werden mittlerweile sogar Krankenhäuser belagert. So etwa in Oberösterreich, wo eine türkische Großfamilie nach dem Tod einer Angehörigen die Intensivstation des Spitals von Kirchdorf an der Krems stürmte: Elf tobende Türken machten Ärzte und Pfleger für den Tod der 67-Jährigen verantwortlich.