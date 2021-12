Immer mehr Demos: Bannmeile rund um die Spitäler!

Wo die Sicherheit anderer Menschen beginnt, endet die Demonstrationsfreiheit. Dieser Maxime entsprechend forderte der in Niederösterreich für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf die Errichtung einer Bannmeile rund um alle 264 Spitäler in Österreich. In diesem Bereich soll das Demonstrationsrecht künftig außer Kraft gesetzt werden.