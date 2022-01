Bill Frisell: Der stille Weltstar kommt nach Wien

Hartnäckigkeit

Geduld und Beharrlichkeit unterlagen bei Frisell einem Lernprozess. Dass man in der Musik im Allgemeinen und im Jazz im Speziellen niemals die Ziellinie erreicht, das dämmerte dem Amerikaner erst im Laufe seiner Karriere. „Einmal hatte ich diesen glasklaren Moment, in dem ich wusste, dass ich niemals aufgeben würde, auch wenn ich manche Ziele nicht erreichen könnte. Vielleicht geht es auch weniger um Geduld und mehr um die Hartnäckigkeit im Leben.“ Frisell ist ein musikalischer Formenwandler, der so behände und geschickt zwischen Bluegrass, Folk, Country, Jazz, Rock und Pop springt, dass es einem schwindlig werden kann. Durch die Offenheit und Grenzenlosigkeit gegenüber allem, was sich in Töne gießen lässt, erarbeitete sich der 70-Jährige einen Sonderstatus in der Musikerszene.