Bayern: Immer mehr wollen Impfzertifikat ergaunern

In Grenzgebieten in Bayern verzeichnet die Polizei immer mehr Fälle, bei denen sich Personen durch gefälschte Nachweise in deutschen Apotheken digitale Impfzertifikate ergaunern wollen. Die Mehrheit der Ertappten stamme aus dem Ausland, teilte das Landeskriminalamt in München mit, auch aus Österreich. Drei Österreicherinnen, die dabei aufgeflogen waren und kurzzeitig festgenommen wurden, mussten eine Sicherheitsleistung „im vierstelligen Euro-Bereich“ zahlen, ehe sie wieder in die Heimat durften.