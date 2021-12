Zwei Österreicherinnen bei Impfpass-Betrug ertappt

Auch bei einem schweizerischen Staatsangehörigen, der am Samstag in der gleichen Apotheke einen Impfpass vorlegte, fiel die Fälschung auf. Er musste ebenfalls eine Sicherheitsleistung hinterlegen und die Polizeibeamten stellten auch diesen Ausweis sicher. Alle drei Personen werden nun von der Kriminalpolizei in Lindau wegen Urkundenfälschung angezeigt.