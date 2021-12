Das erleben Taxifahrer und Wirte am Heiligen Abend

Eine Institution ist das Café Falk an der Ecke Wagramer Straße/Kagraner Platz. Am Heiligen Abend ist stets bis am späten Nachmittag geöffnet – heuer bis 16 Uhr. „Früher war es dann oft schwer, die Gäste hinauszubringen“, erinnert sich Carina Falk, die das Lokal in vierter Generation führt. Stammgäste hätten oft vorbeigeschaut, um mit den Wirtsleuten und dem Personal gemeinsam auf das frohe Fest anzustoßen.