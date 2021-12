Weihnachten lieber genussvoll als maßlos

„Es steckt so viel Mühe und Arbeit in jedem Lebensmittel. Zu sehen, dass das dann im Müll landet, tut mir richtig weh“, sagt Johanna Haider, OÖ Landesbäuerin und Landwirtin in Engerwitzdorf. Rund 800 Euro wirft jeder Haushalt weg, zumeist Brot, Süß- und Backwaren.