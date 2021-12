Diese Regeln gelten zu Weihnachten und danach

Sperrstunde

Neu ist, dass ab dem 27. Dezember die (Corona-bedingt) derzeit auf 23 Uhr festgelegte Sperrstunde in ganz Österreich auf 22 Uhr vorverlegt wird. Dies gilt auch zu Silvester - und zwar nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in allen Tourismusbetrieben sowie für die Events und Veranstaltungen in der Kultur.