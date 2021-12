Kate Winslet: Emotionales Wiedersehen mit DiCaprio

Die Darstellerin war dieses Jahr in der von Kritikern gelobten Krimiserie ‚Mare of Easttown‘ zu sehen. Dürfen sich die Fans denn auf eine Rückkehr von Kate als Polizistin Mare freuen? „Ich weiß nicht, ob ich Mare erneut spielen werde“, sagt sie im Interview mit der Zeitung „The Guardian“. „Aber wenn wir eine zweite Staffel machen würden, dann werden sicherlich die Gräuel, die in der Polizei hier und in Amerika existieren, ihren Weg in die Geschichte finden.“