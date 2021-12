DJ Ötzi: „Reichen wir uns alle wieder die Hände“

Bis dahin fließt aber noch viel Wasser die Donau hinunter und gerade in Zeiten wie diesen ist „nix fix“, wie man so schön sagt. Klar, auch Gerry Friedle beschäftigt die weltweite Situation. Auch ihm fielen Auftritte aus, auch er konnte zu seinen vielen Fans oft nur in sehr eingeschränktem Rahmen Kontakt aufnehmen. „Ich finde, dass gerade ein Tag wie der Heilige Abend uns alle daran erinnern sollte, dass wir solidarischer miteinander sein sollten und vor allem aber auch für einander da sein sollten“, lässt er uns ein bisserl in seine Gedankenwelt mit eintauchen, „Die Angst zu nehmen, das wird eine schwierige Hürde sein - sich gegenseitig die Hand zu reichen hingegen nicht. Deswegen mag ich auch Weihnachten so sehr, weil es per se viel Versöhnliches mit sich bringt.“