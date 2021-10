DJ Ötzi: Philosophie-Studium statt Schlager

Mit dem Kettenrauchen aufgehört

Das sei aber nicht die einzige Veränderung in seinem Leben, so der Schlagerstar weiter. Er sei auch kein Kettenraucher mehr: „Ich war bei einem Hypnotiseur, der mir in zehn Minuten genau das gegeben hat, was ich brauche. Zunächst musste ich mir ein Video anschauen, danach hat er zwei bis drei Minuten mit mir gesprochen und mir auf den Kopf und die Schultern gegriffen.“