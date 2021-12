DJ Ötzi: „Frieden mit Vergangenheit geschlossen“

DJ Ötzi hat sein Innerstes nach außen gekehrt - sowohl mit seinem Album „Sei du selbst - Party 2.0“ als auch mit seiner Autobiografie „Lebensgefühl“, in der er seine Lebensgeschichte voller Höhen und Tiefen erzählt. Das hätte ihm geholfen, Frieden mit seiner Vergangenheit zu schließen, erzählt er im Adabei-TV-Interview. Nun wolle der 50-Jährige sich ganz auf die Gegenwart und auf das, was noch kommen mag, konzentrieren. Dass dieses Weihnachtsfest ein unvergessliches und ganz besonderes wird, steht schon geschrieben: seine Tochter Lisa-Marie beschert DJ Ötzi heuer das wohl schönste Weihnachtsgeschenk. Die 19-Jährige wird erstmals mit ihrem Vater im Duett auftreten. In der TV-Show „Zauberhafte Weihnacht“, zu sehen am 18.12. um 20:15 Uhr in ORF 2.