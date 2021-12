Linz soll zum neuen Punk-Hotspot werden

Ein Plattenlabel, die Gestaltung von Plattencovern und Merchandising sowie bald auch ein Festival: All das ist Teil der SBÄM GmbH, hinter der der Oberösterreicher Stefan Beham steht. Als Grafiker designte er Sujets für Bands wie Blink-182, NOFX oder Offspring, erarbeitete sich so einen Namen in der Punkrockszene. Das macht sich jetzt bezahlt, denn bekannte Namen wie Millencolin oder die Donots ließen sich nicht zweimal bitten, beim ersten „SBÄM Fest“ von Beham aufzutreten - am 30. und 31. Juli 2022 findet das neue Punkrock-Festival in der Linzer Tabakfabrik statt. Die Headliner werden im Februar bekannt gegeben.