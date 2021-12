„DualUp“: LG präsentiert Monitor im 16:18-Format

Ein schlanker Standfuß, der an den meisten Tischen befestigt werden kann, sowie ein Schwenkarm, der es dem Nutzer erlaubt, den Monitor „mit wenigen Handgriffen“ zu verstellen, komplettieren das Angebot, dessen Preis vorerst unbekannt bleibt. Mehr Details möchte LG zum Auftakt der CES in Las Vegas am 4. Jänner bekannt geben.