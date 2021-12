Ländle-ÖVP lässt sich nicht in die Kassa blicken"

Die Geschichte ist bekannt: Über die Agentur „Media Team“ sind u. a. Inserate an die „Vorarlberger Wirtschaft“, das Hausblatt des ÖVP-Wirtschaftsbundes, vermittelt worden. Für diese Dienstleistung kassierte die Agentur ein Honorar - so weit, so unspektakulär. Die Hintergründe dieser Konstruktion sind allerdings hochbrisant: „Media Team“ gehörte bislang zu 50 Prozent dem Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler, 40 Prozent der Anteile sind im Besitz von Russmedia. Wurde also ein Inserat in seinem eigenen Hausblatt geschalten, hat der Direktor - wie übrigens bereits sein Vorgänger, von welchem er die „Media Team“-Anteile gekaut hatte - mitverdient. Kessler hat mittlerweile angekündigt, seine Beteiligung abzustoßen.