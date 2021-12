Wallner und Jenny rücken zur Verteidigung aus

In der Inseraten-Affäre hatten sich bisher nur Vertreter der Oppositionsparteien zu Wort gemeldet. Am Dienstag rechtfertigte Christoph Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer, die Auftragsvergabe an das „Media Team“. Landeshauptmann Markus Wallner betonte, dass sich seine Partei an gesetzliche Vorgaben halte.