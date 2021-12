Kreislaufwirtschaft der besonderen Art

Dass der Wirtschaftsbund-Direktor über seine Agentur an einem Inserat im eigenen Hausblatt mitnascht, mag vieles sein, anständig und moralisch einwandfrei ist es nicht. Dass Russmedia, welches übrigens die genannten Publikationen auch druckt, an einer Agentur beteiligt ist, die eng mit diversen ÖVP-Vorfeldorganisationen und ÖVP-dominierten Kammern verwoben ist, mag rechtlich okay sein - mit dem Anspruch, ein politisch unabhängiges Medienunternehmen zu sein, ist dies aber keineswegs vereinbar. Und dass das Hausblatt eines ÖVP-Bundes mit Inseraten regelrecht gemästet wird, wirft zumindest eine Reihe an Fragen auf. Etwa jene, ob womöglich Geld vom Wirtschaftsbund in Richtung der Landespartei geflossen ist, beispielsweise zur Finanzierung von Wahlkämpfen? Oder ob es Druck auf landeseigene Unternehmen gab, in der „Vorarlberger Wirtschaft“ Inserate zu schalten?