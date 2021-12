NEOS und Grüne sehen ÖVP weiterhin in der Pflicht

„Es wäre schön zu sehen, wenn die Volkspartei einmal aus Überzeugung handeln würde und nicht ausschließlich nur dann, wenn massiver Druck von außen kommt“, verweist Scheffknecht auf den Fakt, dass die gleichermaßen enge wie fragwürdige Vernetzung zwischen „Media Team“ und Wirtschaftsbund bereits seit Jahren besteht. So hatte etwa Kessler 2018 parallel zu seinem Dienstantritt als Direktor des Wirtschaftsbundes auch gleich die Anteile seines Vorgängers Walter Natter an „Media Team“ übernommen. Der jeweilige Direktor hat also über Jahrzehnte an jedem Inserat im eigenen Hausblatt mitverdient. Eine Landtagsanfrage der NEOS zur Causa ist anhängig.