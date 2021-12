Dieses Christkind (32) rettet ein junges Leben

Für Patientin ein Weihnachtswunder

„Ich habe keine Sekunde gezögert“, so die Wienerin im „Krone“-Gespräch. Also nahm sich die Supermarkt-Angestellte am Dienstag einen Tag frei und pilgerte in die Rotkreuz-Zentrale in Wien-Wieden. Dort wurden in einer mehrstündigen, aber schmerzlosen Prozedur Stammzellen aus Kaulichs Blut gewonnen. Gleichzeitig wurde in einem anderen Spital eine junge Frau auf den Empfang der lebensrettenden Zellen vorbereitet - für die Patientin ein Weihnachtswunder. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei fremde Menschen zueinander passen, liegt bei 1:500.000. Weltweit finden zehn Prozent der Patienten keine Spender.