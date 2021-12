Verfrühtes Christkindl für den tapferen Tobias

Lotsen vom Wissen des Buben beeindruckt

Die „Krone“ mit Tobias in der Zentrale der Flugsicherung dabei. „Jetzt darf ich wohin, wo ich normalerweise gar nicht hinkommen würde“, strahlte das Kind am Weg in den 25. Stock. Selbstbewusst nahm der Zweitklässler aus Liesing im Lotsensitze Platz, griff zum Hörer und begann zu kommentieren, was er auf den drei großen Bildschirmen sieht: „Da hinten kommt einer rein auf der 3-4. Und da startet eine Qatar Airways nach Doha, das seh ich an der Abkürzung QR.“ Die Mannschaft am Tower war von dem Wissen des Buben beeindruckt. Fluglotse Ronald beantwortet Fragen. Etwa, wie denn die Dienstzeiten am Tower seien ...