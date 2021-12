Einjähriger Bub steckte in Knetmaschine fest

In einem unbeobachteten Moment geriet der Einjährige am Dienstag gegen 9.30 Uhr im Gasthaus seiner Eltern in Stritzing, in der Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen, in die Küchenmaschine. Der rechte Arm des Buben wurde dabei zwischen Rührschüssel und dem Gehäuse der Maschine eingeklemmt.