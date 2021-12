Corona sägte schon neun Ausstellungen ab

Ihre Bilder in den unterschiedlichsten Blautönen strahlen Ruhe, Weite und Entspannung aus: „Mir wurde schon berichtet, dass sich die Leute am Abend nach einem langen Tag vor mein Gemälde setzen, um runterzukommen“, erzählt Adelheid Rumetshofer beim Besuch der „Krone“ in ihrem Atelier in Linz-Urfahr von den Reaktionen auf ihre Kunst. Ruhe und Entspannung gibt es für die Künstlerin selbst aber seit Corona kaum - neun Ausstellungen fielen der Pandemie bisher zum Opfer. Immerhin: Zwei andere hätte es dagegen ohne die Krise nicht gegeben. Öffentliche Corona-Hilfe nahm sie in Anspruch, aber: „Ich bin ungern Bittsteller.“