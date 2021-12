Das erste Weihnachtsfest unter einem Dach

Gemeinsam wurden Vanillekipferln, Mürbteigkekse und Lebkuchen gebacken. Das Binden eines Adventkranzes stand am Programm, Dekoration fürs neue Wohnhaus wurde gebastelt, etwa die Papiersterne, die an den Fenster fixiert wurden. In der Werkstätte der Lebenshilfe in Unterweißenbach entstanden außerdem kunstvolle Deko-Stücke, die verkauft werden: von Engeln über Kerzen bis zu Sternen - alles aus Holz.