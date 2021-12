Karpfen mit dem Segen des heiligen Benedikt

Im barocken Fischkalter am Außenportal des Stifts tummeln sich in mehreren Becken Schuppenkarpfen. Fischmeister Dietmar Mühlwanger gibt einen frisch gekescherten Fisch in einen Bottich, betäubt ihn mit Strom, tötet ihn schmerzlos. Unmittelbar danach beginnt die Verarbeitung: „Wir entschuppen den Fisch, portionieren ihn küchenfertig in Filets oder sogenannte Hufeisen für Steaks“, sagt Mühlwanger. Diese Woche ist der Höhepunkt beim Karpfenverkauf, die Leute holen sich ihre Bestellungen direkt ab. Sogar heute und morgen werden noch Bestellungen angenommen. „Wenn der Vorrat reicht, gibt es auch noch was im Jänner.“