Vöcklabrucker Christbäume in doppelter Mission

Goldene und rote Schleifen wurden an die Äste gebunden, Kugeln in den dazu passenden Farben fixiert. Manchmal mischen sich auch Tonherzen drunter, die in der Lebenshilfe-Werkstätte gemacht wurden: „Beim Schmücken helfen wir zusammen, Bürger und Vereine können mitmachen. Vor allem Mütter freuen sich mit ihren Kindern über die Möglichkeit, Bäume aufzuputzen“, erzählen Michaela Scheibl und Karin Klement vom Tourismusbüro Vöcklabruck, die die Baum-Verantwortlichen sind.